Госдеп США пообещал России жесткий пакет санкций по делу Скрипалей Не уточнили, в отношении чего

В Госдепартаменте США пообещали России «очень жесткий» пакет санкций по так называемому «делу Скрипалей». Об этом в четверг заявил помощник госсекретаря США по вопросам экономики и бизнеса Маниша Сингх во время слушаний в Палате представителей.

Как пишет Bloomberg, по словам Сингх, мировое сообщество не должно одобрять «поведение, которое продемонстрировала Россия». Сингх также рассказала, что Москва не разрешила американским экспертам проинспектировать российские химические объекты, а также отказалась предоставить гарантию неприменения биологического и химического оружия.

Источник в МИДе РФ заявил «Интерфаксу», что Россия уничтожила все химическое оружие в октябре прошлого года. Кроме того, от США не был получен официальный запрос на доступ к российским химическим источникам.

В связи с этим заявлением Госдепа доллар и евро на Московской бирже устремились вверх. В результате рубль по фиксингу на 21:40 торгуется с падением на 77 копеек по отношению к доллару и 44 копейки по отношению к евро. Отметки 69 рублей для доллара и 80 рублей для евро рубль пока не преодолел.

Напомним, ранее Конгресс США уже пригрозил России санкциями против банков с участием госкапитала, а также гособлигаций в связи с делом Скрипалей. В августе США запретили продажу России оружия, товаров и технологий двойного назначения.