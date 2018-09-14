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14.09.18 / 21:32 Новости / Россия и мир / Экономика

Чистая прибыль Adobe за девять месяцев выросла на 59% год к году

До $1,9 млрд

фото: thestreet.com

Чистая прибыль Adobe за последние девять месяцев выросла на 59% год к году. Об этом организация сообщила в пятницу.

Размер чистой прибыли составил $1,9 млрд. Выручка компании увеличилась на 24% год к году до $6,57 млрд.

Чистая прибыль организации за III квартал текущего финансового года увеличилась в 1,6 раза год к году. Она составила $666 млн. Основной драйвер роста – продажа облачных решений Creative Cloud.

По мнению Adobe, в следующем квартале прибыль на акцию составит $1,42. При этом выручка организации вырастет до $2,42 млрд.

Добавим, Adobe является компанией по разработке программного обеспечения. Самые популярные продукты Adobe Photoshop и Reader. За последний год акции компании подорожали на 78%, отметили в РБК.

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