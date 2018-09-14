ЦБ допускает введение видеофиксации заключения договоров ОСАГО Страховщики против

Банк России считает возможным введение видеофиксации процесса заключения договоров ОСАГО. Об этом в четверг сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Идею озвучил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он полагает, что это поможет избежать навязывания услуг и отказов в продаже полисов. Страховщики же выступили против предложения — необходимость видео и аудиофиксации увеличит издержки, а подобная добровольная возможность есть и сейчас, однако ей никто не пользуется, передает ТАСС.

Напомним, ранее страховщики предлагали ограничить срок обращения за выплатой по ОСАГО в результате ДТП до пяти дней. Страховые компании полагают, что такой срок ограничит возможности для мошенничества. При этом получить выплату после истечения срока будет можно, но для этого надо будет доказать, что возможности сообщить об убытке в срок не было.