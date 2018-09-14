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14.09.18 / 08:45 Новости / Петербург и Ленобласть

Тимати рассказал о 10 тыс. человек на концерте в Петербурге в честь открытия бургерной

По оценкам самого Тимати

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) рассказал, что концерт на открытии бургерной Black Star Burger в Петербурге посетили 10 тыс. человек. Такая запись появилась в его Instagram накануне.

Концерт состоялся на площади перед ТРК «Галерея». Рэпер уточнил, что о его приезде стало известно только за шесть часов до концерта. Также на концерте выступили другие артисты лейбла Black Star. Кроме того, на открытии Black Star Burger по традиции готовили бесплатные бургеры.

 

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ПИТЕР ОТ ДУШИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! За 6 часов после анонса о моем приезде почти 10т чел на площади. Спасибо всем кто пришёл поддержать!! В этот раз вас было так много, что на всех точно не хватило (( Надеюсь это не испортило ощущений от встречи !! @blackstarburger — Санкт Петербург официально открыт !!! На сегодняшний день уже работает 10 точек по России и 30 находятся в стадии ремонта !!! Мы строим крупнейший Российский бренд в сфере фаст-фуда, способный конкурировать с любым западным аналогом !!! Делайте бизнес вместе с нами — это @blackstarburger 🍔🇷🇺💯💪🏼 #BlackStarBurger

Публикация от Black Star (@timatiofficial)

Напомним, ранее сообщалось, что первый ресторан Black Star Burger откроется в Петербурге в июле. Точка работает по франшизе. Планировалось, что площадь ресторана составит 300 кв. м и вместит 70 посадочных мест. По словам управляющего проектом, партнера УК Gagarin Group Виктора Гора, в Петербурге может открыться два или три заведения сети.

В настоящий момент в России работает 10 бургерных Тимати. Он рассчитывает открыть в ближайшее время еще 30.

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