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15.09.18 / 17:17 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Комитет по контролю за имуществом Петербурга снес батутный парк у «Горьковской»

Его установили незаконно

Комитет по контролю за имуществом Петербурга снес батутный парк у станции метро «Горьковская». Об этом в ведомстве сообщили в субботу.

Батутный парк находился в Александровском парке напротив киноцентра «Великан Парк», передает «Фонтанка». Предприниматели-физлица установили батутный парк без согласования с городом, отметили в комитете. Ведомство изъяло все оборудование.

Также ведомство убрало автолавку «Месье Патисье». Предприниматель не предоставил договор на размещение.

Отметим, ранее комитет убрал незаконные автолавки с Аллеи парящих зонтиков. Также там убрали один киоск. У них не было разрешения на установку, заявили в ведомстве. Организатор фестиваля не смог прокомментировать данные нарушения.

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