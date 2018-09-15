Украина возобновила работу двух КПП на границе с Крымом С 10:00 часов

Украина возобновила работу двух контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Крымом. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

Речь идет о КПП «Чаплынка» и «Каланчак», передает ТАСС. Пропуск людей и транспорта начался в 10:00 часов.

В ведомстве отметили, что пограничники прождолжат следить за ситуацией в Крыму. Если она станет угрожать жизни и здоровью населения Украины, то КПП снова могут закрыть.

Напомним, ранее КПП закрыли 6 сентября. Причина – ухудшение экологической ситуации на севере полуострова. Тогда в крымском Армянске ввели режим ЧС. В ночь на 4 сентября предельно допустимая концентрация сернистого ангидрида на севере полуострова превысила норму.