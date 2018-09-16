Смольный готов потратить 40 млн рублей на Фестиваль света с квадрокоптерами И почти 3,5 млн рублей – на рекламу

Комитет по развитию туризма Петербурга объявил конкурс на поиск подрядчика, который организует и проведет Фестиваль света в этом году. Об этом стало известно из материалов на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет порядка 39,68 млн рублей. Заявки принимают до 5 октября.

Исполнитель должен будет провести соревнования по свето-художественному мастерству с элементами 3D mapping, организовать световое и лазерное шоу с участием не менее 12 квадрокоптеров, провести мультимедийное шоу, создать аудиоконтент и художественный ролик. Помимо этого, подрядчику придется взять на себя сопровождение почетных гостей и организацию для них фуршета, а также обеспечить художественную фото и видеосъемку и подготовить презентацию по итогам фестиваля.

Кроме того, комитет по туризму объявил отдельный конкурс на организацию и проведение рекламной кампании по продвижению Фестиваля света. Ведомство готово заплатить за эти услуги около 3,48 млн рублей.

Добавим, Фестиваль света пройдет в этом году 5-7 ноября. Как ожидается, лейтмотивом мероприятия станет история спорта и космоса. Впервые Фестиваль света состоялся в 2016 году. В прошлом году его посетили около 1 млн человек.