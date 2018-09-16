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16.09.18 / 19:18 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Полиция насчитала 500 человек на митинге в Свердловском саду Петербурга

Акция прошла «без грубых нарушений»

Фото АБН

По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в согласованном митинге в Свердловском саду Петербурга приняли участие около 500 человек. Информация об этом размещена на сайте ведомства в воскресенье.

«Мероприятие прошло без грубых нарушений общественного порядка», — сказано в сообщении.

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Добавим, в Свердловском саду проходил митинг обманутых дольщиков, организованный движением «Бездомный дольщик». К нему также присоединились участники митинга «Против пенсионного грабежа», который собрала объединенная оппозиция. Организаторы «пенсионной» акции приняли такое решение, чтобы избежать задержаний на площади Ленина. По оценкам АБН, в результате на митинге присутствовало около 1,5-2 тыс. человек.

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