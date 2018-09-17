Россия сможет поставлять в Китай до 80 млрд кубометров газа в год В настоящее время РФ поставляет в КНР около 50 млрд кубометров СПГ

РФ может стать главным экспортером газа в Китай – объем поставок может достичь 80 млрд кубометров в год после решения по «западному маршруту». Об этом в понедельник сообщил глава энергетического управления КНР Нур Бекри.

Мощность дальневосточного маршрута «Газпрома» в КНР может составить 5-10 млрд кубометров в год. В настоящее время идут переговоры по цене газа. Контракт может быть подписан в первой половине 2019 года. Представитель КНР рассчитывает, что в случае, если удастся договориться по западному маршруту, общий объем поставок по всем маршрутам может достигнуть 90 млрд кубометров в год – в таком случае Россия станет главным поставщиком газа в Китай. По словам Бекри, в настоящее время РФ поставляет в КНР около 50 млрд кубометров СПГ, передает ТАСС.

Добавим, ранее глава Минэнерго Александр Новак сообщал, что Россия и Китай должны согласовать поставки по «западному маршруту» в ближайшее время. «Западный маршрут» подразумевает создание новой трубопроводной системы «Сила Сибири-2» в транспортном коридоре от Западной Сибири до Новосибирска до российско-китайской границы.