Все новости

17.09.18 / 17:15 Новости / Петербург и Ленобласть

Ленобласть начала формировать призывные комиссии

Они будут работать с 1 октября по 31 декабря

Фото golossarova.ru

В Ленинградской области начали формировать областную и районные призывные комиссии. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Дрозденко в понедельник.

Как сообщили в правительстве Ленобласти, для организации призыва было назначено около 300 медиков, в комиссию также войдут работники военкомата и общественные представители. Работа военных комиссий стартует 1 октября и продлится до 31 декабря.

Добавим, осенью Ленобласти предстоит призвать порядка 1,3 тыс. юношей. Большинство из них будут служить в воинских частях, дислоцированных в пределах Западного военного округа, отметили в пресс-службе. Напомним, в настоящий момент срок службы в России составляет 12 месяцев. Призыву подлежат россияне в возрасте от 18 до 27 лет, которые состоят на военном учете и не находятся в запасе.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,149 seconds.