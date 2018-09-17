Ленобласть начала формировать призывные комиссии Они будут работать с 1 октября по 31 декабря

В Ленинградской области начали формировать областную и районные призывные комиссии. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Дрозденко в понедельник.

Как сообщили в правительстве Ленобласти, для организации призыва было назначено около 300 медиков, в комиссию также войдут работники военкомата и общественные представители. Работа военных комиссий стартует 1 октября и продлится до 31 декабря.

Добавим, осенью Ленобласти предстоит призвать порядка 1,3 тыс. юношей. Большинство из них будут служить в воинских частях, дислоцированных в пределах Западного военного округа, отметили в пресс-службе. Напомним, в настоящий момент срок службы в России составляет 12 месяцев. Призыву подлежат россияне в возрасте от 18 до 27 лет, которые состоят на военном учете и не находятся в запасе.