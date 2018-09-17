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17.09.18 / 17:08 Новости / Россия и мир / Экономика

Промпроизводство в РФ выросло на 3,1% в 2018 году

Показатель снизился только в секторе водоснабжения – на 0,8%

Запасы нефти в СШАПромышленное производство в России выросло на 3,1% в годовом выражении за восемь месяцев 2018 года. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник материалы Росстата.

При этом рост показателя августа по отношению к июлю составил 2,7%. Добыча полезных ископаемых с января по август текущего года выросла на 2,4%. Обрабатывающие производства показали рост в 3,8%, а обеспечение электроэнергией, газом и паром – 1,7%. В секторе водоснабжения же показатель снизился на 0,8%.

Напомним, в июле рост промпроизвосдтва в России составил 3,0% в годовом выражении. Сообщалось, что это одно из максимальных значений за год. Также высокий показатель наблюдался в апреле – тогда рост составил 3,9%.

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