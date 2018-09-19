Оборот розничной торговли в РФ вырос на 2,7% И составил 20 трлн рублей за 2018 год

Оборот розничной торговли в России с начала 2018 года вырос на 2,7% в годовом выражении. Об этом в среду сообщили в Росстате.

Показатель торгового оборота за восемь месяцев текущего года составил 20 трлн рублей. При этом в августе он составил 2,75 трлн рублей, показав рост в 2,8% год к году.

Также Росстат сообщил о снижении объема строительства жилья в России. В августе текущего года он снизился на 17% год к году и составил 5,2 млн кв. метров. В этом месяце было построено 73 тыс. квартир, а всего в период с января по август – 523,4 тыс. квартир.

Добавим, по данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в августе снизились на 0,7%. В годовом выражении этот показатель уменьшился на 0,9%.