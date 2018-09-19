Периодическое протапливание в Петербурге могут начать в ближайшие недели Это относится к социальным объектам

Периодическое протапливание в Петербурге могут начать в ближайшие недели. Об этом в среду сообщили в ГУП «ТЭК СПб».

Организация ожидает, что комитет по энергетике и инженерному обеспечению издаст распоряжение о начале периодического протапливания в ближайшее время. Тогда «ТЭК СПб» начнет подавать тепло в детские сады, школы, поликлиники и другие социальные объекты.

Добавим, ранее «ТЭК СПБ» завершил проверку систем теплоснабжения .Отметим, протапливание каждый год начинается в разное время. В прошлом году подавать тепло в социальные объекты начали 20 сентября. Регулярное отопление обычно начинается после установления температуры в +8 градусов и ниже в течение пяти дней. В настоящий момент это не обязательное требование.