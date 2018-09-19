Строительство причала в Киришах стоимостью 50 млн рублей начнется в октябре Он сможет принимать суда вместимостью до 200 пассажиров

Начало строительства причала для пассажирских лайнеров на реке Волхов в городе Кириши запланировано на октябрь 2018 года. Об этом в среду рассказали в правительстве Ленинградской области.

В настоящий момент завершено проектирование причала, а открытие намечено к началу навигации в 2019 году. В пресс-службе уточнили, что габаритная длина причала составит 65 метров. Это позволит ему принимать двухпалубные теплоходы вместимостью до 200 пассажиров. Частный инвестор вложит в проект 50 млн рублей.

Добавим, Киришский причал станет вторым объектом нового туристического водного маршрута «Старая Ладога — Великий Новгород». Первым этапом строительства сети причалов для речных судов стало открытие в ноябре прошлого года причала в Старой Ладоге. В начале 2018 года правительство Ленобласти подписало с компанией «Конт» соглашение о развитии причальной инфраструктуры. Инвестиции в проект оцениваются в 1 млрд рублей.