Новый причал в Старой Ладоге принял более 30 круизных судов за лето С 5 тыс. туристов

За летний сезон новый причал в Старой Ладоге принял более 30 круизных судов, в населенный пункт таким образом прибыли 5 тыс. туристов. Об этом в понедельник сообщили в правительстве региона.

Областные власти рассчитывают, что в следующем году эта цифра увеличится. Как ожидается, этому будет способствовать открытие причалов в Свирьстрое и на Ореховом острове, а также новые маршруты по реке Волхов — из Старой Ладоги до Великого Новгорода.

Кроме того, в 2019 году в Старой Ладоге запланировано строительство «Гостевого поля». Комплекс объединит точки общепита, сувенирные лавки и магазины изделий народных умельцев.

Напомним, новый причал в Старой Ладоге был открыт в конце 2017 года. Компания «Конт», с которой власти Ленобласти подписали соглашение о сотрудничестве, вложила в проект порядка 50 млн рублей. Первый теплоход в этом году подошел к причалу в конце мая. Сообщалось, что всего в летний сезон ожидается до 40 судозаходов (до 11 тыс. туристов).