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19.09.18 / 18:05 Новости / Россия и мир / Экономика

В «ВИМ-Авиа» назвали невозможным финансовое оздоровление компании

Руководство планирует ходатайствовать о банкротстве

Фото АБН

Временный управляющий «ВИМ-Авиа» Мария Булатова сказала, что финансовое оздоровление компании осуществить невозможно. Об этом в среду передает РБК.

Булатова планирует ходатайствовать о признании авиакомпании банкротом и введении конкурсного производства. По ее словам, предложений по финансовому оздоровлению перевозчика ни от кого не поступало. Она отметила, что текущая задолженность по зарплатам почти погашена, но реестровая задолженность в настоящий момент составляет 329 млн рублей.

Напомним, авиаперевозчик «ВИМ-Авиа», созданный в 2002 году, прекратил рейсы осенью прошлого года из-за многомиллиардных долгов. К лету 2018 года долги компании перед ООО «РНГО» достигли 3,7 млрд рублей. Рассмотрение дела о банкротстве «ВИМ-Авиа» назначено на 26 сентября.

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