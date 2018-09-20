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20.09.18 / 19:39 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Тилль Линдеманн выступит в Петербурге 3 декабря

В клубе Opera

Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн выступит в Петербурге 3 декабря. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе компании T.C.I.

Линдеманн выступит на сцене клуба Opera. Организаторы сообщают, что шоу Messer будет камерным. Отметим, Messer («Нож») – название первого сборника стихов музыканта, вышедшего в 2002 году.

Тур Линдеманна в России включает пять городов. Он посетит Новосибирск, Иркутск, Самару и Москву. Билеты поступят в продажу 1 октября, пишет ТАСС. О возрастных ограничениях мероприятия организаторы пока что не сообщают.

В 2016 году у Линдеманна был концерт в Москве. Он представлял сборник «В тихой ночи». В том же году в России состоялось и шоу Rammstein в рамках фестиваля Maxidrom.

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