Тилль Линдеманн выступит в Петербурге 3 декабря В клубе Opera

Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн выступит в Петербурге 3 декабря. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе компании T.C.I.

Линдеманн выступит на сцене клуба Opera. Организаторы сообщают, что шоу Messer будет камерным. Отметим, Messer («Нож») – название первого сборника стихов музыканта, вышедшего в 2002 году.

Тур Линдеманна в России включает пять городов. Он посетит Новосибирск, Иркутск, Самару и Москву. Билеты поступят в продажу 1 октября, пишет ТАСС. О возрастных ограничениях мероприятия организаторы пока что не сообщают.

В 2016 году у Линдеманна был концерт в Москве. Он представлял сборник «В тихой ночи». В том же году в России состоялось и шоу Rammstein в рамках фестиваля Maxidrom.