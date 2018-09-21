Смольный предложил петербуржцам выбрать логотип к юбилею Невского проспекта Из 10 вариантов

Смольный предложил петербуржцам выбрать логотип к юбилею Невского проспекта. Администрация города объявила голосование в пятницу.

Невскому проспекту исполняется 300 лет 13 октября текущего года, напомнили в Смольном. Логотип-победитель будут использовать как официальный символ в праздновании юбилея.

Для выбора предложено 10 логотипов. Голосование проходит на сайте администрации с 21 сентября по 1 октября.

Отметим, сквозное движение от Адмиралтейства до Александро-Невской лавры открыли 2 октября 1718 года по старому стилю. Проспект учредили по указу Петра I. Напомним, в текущем году начался ремонт Невского проспекта. Общая стоимость работа составила 216 млн рублей.