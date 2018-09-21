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21.09.18 / 11:41 Новости / Россия и мир / Экономика

ФАС оценила риски поддержки «Русских машин» при госзакупках

Служба работает над альтернативными механизмами поддержки компаний

Федеральная антимонопольная служба назвала рискованной инициативу Минпромторга установить преференции для «Русских машин» Олега Дерипаски при госзакупках. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе регулятора.

По оценкам ФАС, такие меры поддержки могут привести к монополизации рынков и отказу инвесторов от открытия новых производственных площадок в стране. Однако антимонопольная служба прорабатывает альтернативные варианты поддержки производителей, которые попали под санкции. В скором времени их направят на рассмотрение авторам документа, передает РИА «Новости».

Напомним, накануне Минпромторг представил проект  постановления правительства, в котором предлагается предоставить «Русским машинам» и «Группе Газ» Олега Дерипаски преимущества при госзакупках. Предполагается, что заказчик некоторых товаров отрасли машиностроения должен будет отклонять заявки участников, которые не входят в специальный перечень организаций. В перечень планируется внести ряд дочерних предприятий «Русских машин».

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