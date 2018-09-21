ФАС оценила риски поддержки «Русских машин» при госзакупках

Федеральная антимонопольная служба назвала рискованной инициативу Минпромторга установить преференции для «Русских машин» Олега Дерипаски при госзакупках. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе регулятора.
По оценкам ФАС, такие меры поддержки могут привести к монополизации рынков и отказу инвесторов от открытия новых производственных площадок в стране. Однако антимонопольная служба прорабатывает альтернативные варианты поддержки производителей, которые попали под санкции. В скором времени их направят на рассмотрение авторам документа, передает РИА «Новости».
Напомним, накануне Минпромторг представил проект постановления правительства, в котором предлагается предоставить «Русским машинам» и «Группе Газ» Олега Дерипаски преимущества при госзакупках. Предполагается, что заказчик некоторых товаров отрасли машиностроения должен будет отклонять заявки участников, которые не входят в специальный перечень организаций. В перечень планируется внести ряд дочерних предприятий «Русских машин».
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