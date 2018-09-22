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22.09.18 / 15:04 Новости / Петербург и Ленобласть

Синоптики спрогнозировали ливни и грозы на воскресенье

Синоптики спрогнозировали ливни и грозы на воскресенье. Соответствующий прогноз по данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» ГУ МЧС по Петербургу опубликовало в субботу.

Согласно прогнозу, в воскресенье днем ожидаются кратковременные дожди. Местами будут ливни и грозы. Скорость ветра составит 7-12 м/с, а в прибрежных районах – 15 м/с. Температура воздуха составит +13…+15 градусов по Цельсию.

Напомним, ранее в субботу МЧС сообщило об усилении ветра. Его скорость может составить 12-15 м/с.

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