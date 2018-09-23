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23.09.18 / 15:08 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Возле Политеха в Петербурге появилось граффити с портретом Петра Капицы

Руководство вуза не против рисунка

Фото Instagram @tswet_art

Художник Василий Цветков создал граффити с портретом лауреата Нобелевской премии по физике Петра Капицы на территории кампуса Политехнического университета Петра Великого. Об этом стало известно в воскресенье.

Добавим, рисунок появился на трансформаторной будке. На своей странице в Instgram Цветков сообщил, что работа «обретет окончательный результат» в течение недели.

Руководство университета не против граффити на территории вуза, пишет «Фонтанка». Издание уточняет, что в планах художника создать еще один рисунок на другой стене будки. В следующем году на ней может появиться портрет создателя танка Т-34 Михаила Кошкина.

Ранее сообщалось, что в Петербурге появилось граффити на тему «Евгения Онегина». Его создала арт-группа «Явь». Рисунок разместили на одном из домов по Русановской улице. Его длина составляет 220 м.

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