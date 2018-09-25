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25.09.18 / 13:19 Новости / Россия и мир

По делу экс-супруги главреда «МК» прошло несколько обысков

По заявлению Гусева о краже раритетных книг

Полиция провела несколько обысков по делу Евгении Ефимовой, бывшей жены главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева. Об этом во вторник сообщает RNS.

По словам адвоката Ефимовой, обыски начались во вторник утром одновременно в трех местах – по месту жительства матери Ефимовой, ее брата и партнера. Обыски провели по заявлению Гусева о краже книг стоимостью 1 млн рублей. Адвокат Ефимовой полагает, что пропажа раритетных книг инсценирована Гусевым с целью оказать давление на Ефимову, чтобы она забрала иск о разводе, передает RNS.

Напомним, в октябре суд в очередной раз рассмотрит иск о разводе Гусева с Ефимовой. Они не смогли договориться о разделе имущества во внесудебном порядке. Как сообщало РИА «Новости», жена главреда «МК» претендует на половину его имущества, стоимость которого превышает 27 млрд рублей. Гусев не согласен с иском.

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