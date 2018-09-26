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26.09.18 / 18:38 Новости / Россия и мир / Экономика

«Магнит» решил отказаться от развития гипермаркетов

Из них сделают торговые центры

«Магнит» решил отказаться от развития гипермаркетов. Об этом в среду сообщила гендиректор организации Ольга Наумова.

Компания намерена преобразовать часть крупных магазинов в торговые развлекательные центры на базе «Семейный плюс», передает «Интерфакс». Таких магазинов семь. Их площадь более 4,5-5 тыс. кв.м.

Кроме этого, организация планирует провести редизайн супермаркетов. По словам Наумовой, «Магнит» формирует супермаркет с дополнительными предложениями и сервисами.

По информации РБК, формат «Семейный плюс» предусматривает зоны для дегустации, shop-in-shop и другие предложения для клиентов. Основная цель новой стратегии организации – возвращение лидерства в области продуктового ритейла. Также компания намерена увеличить рыночную капитализацию и свою долю в корзине потребителя с 40% до 70%.

Отметим, ранее «Магнит» объявил о планах по обратному выкупу акций. Выкуп начался в сентябре. Добавим, ранее «дочка» компании купила фармацевтическую компанию. Стоимость сделки неизвестна.

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