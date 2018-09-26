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26.09.18 / 17:02 Новости / Россия и мир / Экономика

Maserati представила лимитированную версию седана Ghibli

Всего 200 автомобилей

Фото Maserati

Maserati представила лимитированную версию седана Ghibli – Ribelle. Об этом компания сообщила в среду.

Всего организация намерена выпустить 200 таких моделей с октября. Компания создала авто для рынков Европы, Африки и Ближнего Востока.

Отличительная черта автомобиля – его оформление. Автопроизводитель окрасил машину в эксклюзивный черный цвет Nero Ribelle. Также в Maserati Ghibli Ribelle «элегантны» интерьер в красно-черных цветах. Кроме этого, компания добавила в автомобиль эксклюзивные 19-дюймовые (около 48 см) колеса с красными тормозными суппорами.

Фото Maserati

Отметим, продажи Maserati на российском рынке в I полугодии текущего года упали на 47% год к году. Всего в России продали 113 автомобилей компании. Добавим, в прошлом году Maserati представила версию Ghibli – Nerissimo. Автомобиль также был окрашен в эксклюзивный черный цвет. Его продавали в Канаде и США.

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