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27.09.18 / 11:13 Новости / Россия и мир / Экономика

СМИ: МВФ поставил четыре условия Украине для выделения нового кредита

Новый кредит на $5-6 млрд

Международный валютный фонд поставил четыре условия Украине для выделения нового кредита. Об этом в четверг сообщили источники.

Речь идет о предоставлении кредита в $5-6 млрд, передает «Экономическая правда». Для этого Украина должна увеличить цены на газ на 23%, провести антикоррупционную реформу, принять сбалансированный бюджет и провести реорганизацию Государственной фискальной службы.

Напомним, МВФ начал программу по финансовой помощи Украине в 2015 году. Всего украинская сторона получила четыре транша на $8,7 млрд. Последний транш Киев должен был получить в конце прошлого года, но МВФ отложил его из-за невыполнение Украиной ряда условий. На прошлой неделе Украина и МВФ договорились о постепенном повышении цен на газ к 1 октября.

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