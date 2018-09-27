Доля Петербурга в объеме инвестсделок составила треть российской Рекордный показатель для города

Доля Петербурга в российском объеме инвестиционных сделок по итогам трех кварталов 2018 года достигла 31%. Об этом в четверг сообщили в компании JLL.

В прошлом году за аналогичный промежуток времени Петербург составил 22% от доли российских инвестиционных сделок. Эксперты JLL отмечают, что показатель 2018 года является рекордным, так как он превысил даже данные за 2011 год (27%), когда был продан ТЦ «Галерея».

Лидером по объему инвестиционных сделок в России является Москва. Ее доля по итогам января-сентября составляет 62% по сравнению с 70% в прошлом году.

Общий объем инвестсделок по России за три квартала текущего года составил $1,84 млрд. Год к году он сократился на 31%. Управляющий директор JLL в России и СНГ Том Девоншир-Гриффин считает основной причиной снижения объемов инвестиций ослабление курса рубля. JLL изменили прогноз по объемам инвестсделок в 2018 году с $5 млрд до $3,5 млрд.

Напомним, в прошлом году инвестиции в экономику Петербурга составили 685,5 млрд рублей. Из ни прямых иностранных инвестиций $5,9 млрд.