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28.09.18 / 11:10 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Смольный подтвердил намерение построить мусоросжигательный завод в Каменке

Проект еще должен пройти экспертизу

незаконные свалки

Фото theecology.ru

Председатель комитета по инвестициям Петербурга Ирина Бабюк подтвердила намерение построить мусоросжигательный завод в Каменке. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе регионального отделения «Справедливой России».

Бабюк сделала соответствующее заявление в ответе на запрос главы отделения партии Марины Шишкиной. По словам Бабюк, власти Петербурга одобрили повышение класса опасности объектов в промзоне Каменка. Изменения уже внесли в документы по планировке территории.

Глава комитета по инвестициям отметила, что в Каменке предполагается строительство мусороперерабатывающего завода. Его мощность составит не более 40 тыс. т в год. Также предполагается создание мусоросжигательного завода I класса опасности с мощностью 350 тыс. т в год. Проект должен пройти экспертизу, после которой власти Петербурга примут окончательное решение.

По мнению Шишкиной, инвестору интересно построить завод с максимальной мощностью на минимальном расстоянии от города. «А безопасность людей в этой ситуации, похоже, волнует в последнюю очередь», — заявила глава петербургского отделения «Справедливой России».

Напомним, ранее правительство Петербурга заявило, что намерено отказаться от строительства мусоросжигающих заводов в Каменке. Комитет по инвестициям отозвал соответствующую заявку. В марте текущего года Шишкина призвала вице-губернатора Петербурга отменить строительство этих предприятий. В мае комитет по инвестициям заявил, что в настоящий момент ведут переговоры об изменении технологии мусоропереработки.

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Реплики

  1. Виктория 28.09.2018 at 13:51 - Reply

    Россия нужна только для зарабатывания, выкачивания денег. Все продается, разворовывается и все это преподносится как забота о россиянах. А мы ничего и сделать не можем

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