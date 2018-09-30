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30.09.18 / 11:18 Новости / Петербург и Ленобласть

Полиция Петербурга ищет поджигателей семи грузовиков и фургона

Возбуждено уголовное дело

Полиция разыскивает подозреваемых в поджоге семи грузовиков и фургона, которые загорелись в ночь на субботу, 29 сентября. Об этом в воскресенье сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве уточнили, что пожар произошел на частной парковке на улице Новоселов около двух часов ночи. В результате, выгорели моторные отсеки и кабины большегрузов, пострадавших нет. Полиция возбудила дело по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

О том, что накануне в Петербурге сгорели восемь автомобилей, ранее сообщили в ГУ МЧС. По данным спасателей, пожар ликвидировали более часа. О пострадавших не сообщалось.

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