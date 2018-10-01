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01.10.18 / 09:52 Новости / Россия и мир / Экономика

Россиян автоматически переведут к накопительной пенсии – СМИ

Работник может отказаться от ИПК или изменить размер взносов

Коллаж АБН

Минфин и ЦБ планируют подключать россиян к системе индивидуального пенсионного капитала автоматически. Об этом в понедельник сообщает РБК.

Реформа накопительной пенсии будет базироваться на 159 статье ГК РФ, где говорится, что молчание признается выражением согласия. Концепция ИПК подразумевает внесение взносов на накопительную часть пенсии самим работником вместо работодателя. По умолчанию размер взноса составляет 6% от зарплаты, но работник может изменить сумму или отказаться от ИПК. Как отмечает издание, ключевым вопросом станет информирование россиян о возможности отказа от программы.

Напомним, Минфин начал разрабатывать законопроект об ИПК в августе. Сообщалось, что срок запуска накопительной системы перенесли на 2020 год. Как отмечала председатель Банка России Эльвира Набиуллина, добровольные отчисления работников на собственную пенсию будут способствовать росту уровня самих пенсий, а также станут источником длинных денег в экономике.

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