В Петербурге открывается семинар «Искусство, победившее время» Возрастное ограничение 18+

В консерватории Петербурга открывается первый международный образовательный семинар «Искусство, победившее время» по изучению национальных духовно-музыкальных традиций. Семинар будет проходить с 1 по 7 октября, сообщают организаторы.

В мероприятиях примут участие музыковеды из Греции, Белоруссии, Армении, Грузии, Румынии и России. В рамках семинара проведут ряд мастер-классов и выступлений различных коллективов. Музыканты будут исполнять произведения, охватывающие период от Средних веков до наших дней.

Напомним, 22 сентября в Петербурге завершился кинофестиваль «Послание к человеку». Он проходил в течение недели, с 15 сентября. В числе гостей мероприятия были итальянский режиссер Паоло Соррентино, режиссер и фотограф Джем Коэн, актриса Фанни Ардан и другие. Фестиваль проходил в 28-й раз.