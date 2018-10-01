Псковская область хочет открыть свое представительство в Петербурге И в Москве

Администрация Псковской области ведет переговоры с властями Петербурга об открытии в Северной столице представительства региона. Об этом в понедельник рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, работа такого центра будет направлена на взаимодействие с бизнесом и презентацию возможностей региона, передает ТАСС. «И вот там может быть, даже есть смысл, предусмотреть сотрудника, который бы находился в тесной коммуникации с комитетом туризма, с информационным центром», — отметил Ведерников.

Губернатор добавил, что представительство Псковской области также планируется открыть при правительстве РФ в Москве. При этом в столице, помимо туризма, подразделение в большей степени будет заниматься взаимодействием с федеральными органами исполнительной власти.

Добавим, в августе между Петербургом и Псковом запустили прямое железнодорожное сообщение. Между городами теперь курсируют скоростные поезда «Ласточка». Время в пути составляет 3,5 часа.