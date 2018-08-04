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04.08.18 / 17:51 Новости / Петербург и Ленобласть

В РЖД хотят сократить время в пути на «Ласточках» между Петербургом и Псковом

Пока поезда идут 3,5 часа

По плану РЖД, скоростные поезда «Ласточка», курсирующие между Петербургом и Псковом, начнут ходить еще быстрее. Об этом в субботу сообщил глава ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

По его словам, для этого монополия собирается улучшить инфраструктуру. Белозеров отметил, что запуск поезда между городами стал ответом на запрос пассажиров.

В свою очередь директор по пассажирским перевозкам РЖД Дмитрий Пегов уточнил, что в перспективе время в пути может сократиться до 2 часов 50 минут — 2 часов 57 минут, передает ТАСС. Он добавил, что к концу года планируется увеличить число поездов, запустив вечерние «Ласточки».

Добавим, «Ласточки» начали ежедневно курсировать между Петербургом и Псковом в субботу, 4 августа. Поезд отправляется с Балтийского вокзала в Петербурге около 7 утра, из Пскова «Ласточка» отбывает в 6 утра. Время в пути составляет 3,5 часа. Пассажирам доступны три класса обслуживания: бизнес, эконом и базовый туристический класс.

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