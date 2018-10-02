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02.10.18 / 11:49 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

КСП нашла более 150 нарушений в деятельности театра «Мастерская»

В отношении бухгалтера составили протокол об административном правонарушении

Фото АБН

Контрольно-счетная палата Петербурга провела проверку в театре «Мастерская» и выявила более 150 нарушений. Об этом в КСП сообщили во вторник.

Большая часть нарушений касается бухгалтерского учета, применения бюджетной классификации и управления имуществом. Также были выявлены нарушения в закупках, излишние расходы, нарушения оплаты труда. КСП направила отчет губернатору города и составила протокол об административном правонарушении в отношении бухгалтера театра Ирины Шмелевой.

Напомним, ранее КСП насчитала более 400 нарушений в деятельности администрации Кронштадтского района. Общая сумма ущерба для бюджета составила 10,5 млн рублей. В частности, выяснилось, что администрация района приобретала одежду и обувь для членов местной межведомственной комиссии за счет средств бюджета – оплата проходила по статье «Расходы на прочее благоустройство».

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