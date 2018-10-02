В Детской городской больнице Петербурга открыли отделение кардиохирургии Больницу посетил Полтавченко

В Детской городской больнице №1 в Петербурге после реконструкции открылось отделение кардиохирургии. Об этом во вторник сообщает правительство города.

Во вторник открывшуюся в учреждении кардиологию посетил губернатор Георгий Полтавченко. Он также осмотрел и другие отделения больницы после реконструкции. В реконструкции больницы приняли участие петербургские художники – они украсили стены в отделении, которое получило название «Солнечный остров».

Отметим, детская городская больница №1 – многопрофильный стационар скорой помощи. Туда поступают дети с тяжелыми заболеваниями. Некоторые отделения, включая кардиохирургию, являются уникальными в регионе. До конца года в больнице планируют открыть службу катамнеза.