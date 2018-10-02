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02.10.18 / 15:13 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

В ВТБ сообщили об отсутствии оттока валютных вкладов

"Волноваться не нужно"

Фото АБН

В банке ВТБ сообщили об отсутствии оттока валютных вкладов клиентов. Соответствующее заявление во вторник сделал первый заместитель президента — председателя правления организации Юрий Соловьев.

В кредитной организации не наблюдают оттока валютных вкладов, передает RNS. Соловьев отметил, что населению и корпоративным клиентам банка волноваться не нужно.

Напомним, ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщил о неизбежном отказе России от доллара. При этом, он гарантировал возврат долларовых вкладов клиентов банка при возможных санкциях США. Отметим, в сентябре Frank RG заявил, что клиенты Сбербанка вывели со счетов организации в августе $1,2 млрд. Это относится к валютным счетам.

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