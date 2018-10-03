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03.10.18 / 19:51 Новости / Россия и мир / Экономика

Правительство подтвердило обсуждение планов по дедолларизации

При этом у правительства нет планов запретить или ограничить долларовые расчеты в стране

Российское правительство обсуждает пути снижения зависимости российской экономики от доллара. Об этом в среду сообщили в пресс-службе кабинета министров.

При этом в правительстве подчеркнули, что планов запрета долларовых расчетов в стране нет. Снижения зависимости планируют достичь, в частности, за счет создания стимулов для перехода внешнеторговых расчетов на национальные валюты, передает ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось о том, что правительство разрабатывает проект дедолларизации экономики на основе предложений главы ВТБ Андрея Костина. Костин представил их в сентябре. В числе возможных шагов Костин предлагал перейти на национальные валюты в расчетах с иностранными государствами, а также перевести адреса крупнейших российских холдингов в российскую юрисдикцию.

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