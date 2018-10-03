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03.10.18 / 19:17 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

«Горэлектротранс» объявил аукцион на покупку низкопольных троллейбусов на 204,9 млн рублей

Купить планируют 10 троллейбусов

Фото АБН

«Горэлектротранс» объявил аукцион на покупку низкопольных троллейбусов с автономным ходом на 204,9 млн рублей. Об этом стало известно в среду из материалов сайта госзакупок.

Организация планирует купить 10 троллейбусов. Они должны быть рассчитаны на 22 посадочных места, а пассажировместимость должна составить не менее 72 человек. Также «Горэлектротранс» требует оборулдовать салоны транспорта автоинформаторами и Wi-Fi роутерами.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 19 октября. Решение о победителе примут 24 октября.

Отметим, ранее в среду аукцион объявил «Пассажиравтотранс». Организация намерена закупить 10 автобусов с электронным двигателем. Максимальная сумма закупки – 225,6 млн рублей. «Пассажиравторанс» планирует пустить автобусы на маршрут №128.

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