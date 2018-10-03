Власти Ленобласти решили инвестировать в образование в 2019 году более 30,6 млрд рублей Сумма будет расти

Власти Ленинградской области решили инвестировать в образование в следующем году более 30,6 млрд рублей. Об этом в среду сообщили в правительстве региона.

Ежегодно на образование направляют более 30 млрд рублей, заявил заместитель председателя областного правительства по социальным вопросам Николай Емельянов. По его словам эта сумма будет расти. Емельянов уточнил, что программа реновации школ будет расширяться. Также появятся новые образовательные программы и школьные проекты, отметил чиновник.

Отметим, расходы бюджета Ленобласти на образование выросли на 60% с 2016 года. В августе в Ленобласти решили открыть специальный образовательный центр для инвалидов. Добавим, в начале сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что финансирование национального проекта «Образование» вырастет на 73,6 млрд рублей. Общая сумма составит 747,6 млрд рублей.