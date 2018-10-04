В Красноярске провели обыски в офисе застройщика «Реставрация» Компания имеет на счету 10 недостроев

В офисе компании «Реставрация» в Красноярске прошли обыски и изъятие документов. Об этом в четверг сообщает портал НГС-24 со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Реставрация» построила несколько жилых комплексов в Студгородке Красноярска и имеет в настоящий момент 10 недостроев на счету. В компании сообщают о финансовых трудностях. Риелторы назвали ее проблемный застройщиком еще в прошлом году.

Добавим, в Ленобласти с начала года около 3 тыс. человек получили ключи от жилья в «долгостроях». В эксплуатацию ввели жилые комплексы в Мурино, Гатчине, Юкках. Также до конца года планируют пустить жильцов в дома в Ломоносовском районе и Новом Девяткино.