В Токсовском тоннеле на КАД на две ночи введут реверсивное движение

В Токсовском тоннеле на Кольцевой автодороге Петербурга на две ночи введут реверсивное движение. Об этом в четверг сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Ограничения введут с 01:00 до 06:00 7 октября 2018 года и с 01:00 до 06:00 8 октября 2018 года. На это время в тоннеле будет организовано реверсивное движение с ручным регулированием, введено ограничение скорости дорожного движения до 40 км/ч. В Токсовском тоннеле будут выполнять работы по приведению южного транспортного отсека в транспортно-эксплуатационное состояние.
Напомним, в настоящее время в Токсовском тоннеле идет ремонт. Его должны завершить до 1 декабря 2018 года. В период работ одна половина тоннеля по направлению к Петербургу закрыта.
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