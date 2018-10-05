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05.10.18 / 21:29 Новости / Петербург и Ленобласть

На выходные петербуржцам обещают дожди и +10

Теплее и лучше, чем в пятницу

На субботу и воскресенье петербуржцам обещают небольшие дожди и температуру +10…12 градусов. Об этом в пятницу сообщили в Северо-Западном гидрометцентре.

При этом в воскресенье будет +7…9 градусов. Синоптики говорят, что ветер будет умеренный.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сказал «Фонтанке», что «самая плохая погода ожидается в пятницу». Таким образом, в субботу будет не так ветрено и достаточно тепло. В воскресенье все же прохладнее.

Напомним, накануне МЧС по городу предупредило, что порывы ветра в пятницу достигнут 15-17 м/с. Ночная температура была ниже, чем в другие дни – всего 1-3 градуса тепла.

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