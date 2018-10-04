В пятницу в Петербурге порывы ветра достигнут 15-17 м/с Температура воздуха 9-11 градусов

В пятницу в Петербурге порывы ветра достигнут 15-17 м/с, средняя скорость ветра составит 7-12 м/с. Об этом в четверг сообщили в местном управлении МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Днем в городе будет облачно и дождливо. Температура воздуха составит 9-11 градусов. При этом ночью будет в несколько раз холоднее – 1-3 градуса, в окрестностях до -2.

На выходных прогноз погоды обещает петербуржцам более теплые ночи – 6-8 градусов. Днем температура составит 8-10 градусов тепла. Ветер будет сильный, до 7-10 м/с.