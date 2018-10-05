«Водоканал» сообщил об отключении фонтанов до конца октября Работы уже идут

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» сообщил об отключении городских фонтанов до конца октября. Организация сделала заявление в пятницу.

С начала октября «Водоканал» проводит работы по консервации фонтанов и фонтанных комплексов на зимний период. Организация планирует закончить работы до конца месяца.

Напомним, в текущем году фонтаны Петербурга начали работать в апреле. Фонтанные комплексы включили позже – к маю. Добавим, в настоящий момент «Водоканал» ведет реконструкцию фонтанного комплекса на Московской площади. Организация планирует завершить ее в мае 2020 года.