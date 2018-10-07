В Петербурге открыли первый барельеф Владимиру Высоцкому Он установлен в РГПУ им. Герцена

В Петербурге открыли первый в городе памятный знак поэту и музыканту Владимиру Высоцкому. Церемония состоялась в воскресенье.



Бронзовый барельеф установили на одном из зданий РГПУ им. Герцена. Авторами проекта стали бард Олег Демичев, более пяти лет добивавшийся установки мемориальной доски, и скульптор Лариса Петрова, пишет «Бумага».

В церемонии также приняли участие Юрий Вебер, ставший дублером Владимира Высоцкого в фильме «Вертикаль», заслуженный архитектор России, альпинист и мотогонщик. Также в открытии участвовала Светлана Лепко — альпинистка, дублер в фильме «Вертикаль». Добавим, Высоцкий родился в 1938 году в Москве. Умер музыкант в 1980 году.