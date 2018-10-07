Силуанов: Россия стала меньше зависеть от цен на нефть и санкций Начала развивать экономику

Россия стала меньше зависеть от внешних факторов, в частности, от цен на нефть и воздействия санкций. Об этом в воскресенье заявил министр финансов, первый вице-премьер РФ Антон Силуанов в эфире «Россия-1».

«Мы научились реагировать на те ограничения, которые введены, мы начали развивать свою собственную экономику, собственную промышленность, сельское хозяйство», — цитирует Силуанова РИА Новости. Он добавил, что Россия также стала более независимой от внешних импортных технологий.

Добавим, ранее Силуанов рассказал, что в правительство РФ внесли план по дедолларизации российской экономики. Сообщалось, что документ включает стимулирующие меры. Например, ускоренный возврат НДС для использующих рублевые расчеты экспортеров.