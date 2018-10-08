Голикова: Сохранение налоговых льгот для предпенсионеров принесет семье дополнительные 1,7 тыс. рублей в год Речь идет о налоге на имущество и земельном налоге

Сохранение налоговых льгот для людей предпенсионного возраста принесет семье в среднем около 1,7 тыс. рублей в год дополнительного дохода. Об этом в понедельник заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Речь идет о сохранении льгот по уплате налога на имущество и земельного налога, передает ТАСС. По словам Голиковой, в первом случае домохозяйства смогут в среднем получить порядка 1,1 тыс. рублей дополнительного дохода на человека в год, а во втором случае – около 681 рублей.

Добавим, президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста в России в начале октября. Документ предполагает поэтапное повышение планки до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. В конце сентября Госдума одобрила штрафы за увольнение людей предпенсионного возраста. Депутаты также определили это понятие – пять лет до назначения лицу страховой пенсии по старости.