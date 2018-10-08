В декабре между Петербургом и Кировом пустят новый поезд Поезд будет ходить через день

С 10 декабря между Петербургом и Кировом начнет курсировать поезд №123/124. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба РЖД.

Поезд будет ходить через день – по нечетным числам из Петербурга, а по четным – из Кирова. В Вологде к поезду будут прицеплять группу вагонов.

Добавим, в мае следующего года между Петербургом и Карелией начнет курсировать скоростной поезд «Ласточка». Поезд свяжет карельский город Сортовала и горный парк Рускеала с Петербургом и Выборгом. «Ластояка» будет состоять из пяти вагонов на 349 мест.