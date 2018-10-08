Все новости

08.10.18 / 16:50 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге уволили куратора госзаказов в УФАС

По причине утраты доверия

Фото Abnews.ru

В Петербургском УФАС уволили запредседателя, курировавшего госзаказы, Петра Яковлева. Об это в понедельник сообщили в ведомстве.

Как передают «Невские Новости», причиной увольнения стала утрата доверия. Яковлев исказил информацию при заполнении декларации о доходах. Он был освобожден от должности 1 октября. В настоящее время кандидатов на пост пока нет.

Напомним, ранее городское УФАС сообщало о раскрытии картельного сговора на рынке детского питания. Управление антимонопольного органа выяснило, что АО «Фирма Флоридан», ООО «Воскресенье» и АО «КСП Василеостровского района» заключили антиконкурентный договор и согласованно действовали в 50-ти закупках по поставке продуктов в школы и детсады. Все фирмы находятся по одному адресу и связаны между собой, в частности, одними и теми же сотрудниками. Организациям грозит штраф.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

109 SQL queries done. Page generation took 0,139 seconds.