В Петербурге уволили куратора госзаказов в УФАС По причине утраты доверия

В Петербургском УФАС уволили запредседателя, курировавшего госзаказы, Петра Яковлева. Об это в понедельник сообщили в ведомстве.

Как передают «Невские Новости», причиной увольнения стала утрата доверия. Яковлев исказил информацию при заполнении декларации о доходах. Он был освобожден от должности 1 октября. В настоящее время кандидатов на пост пока нет.

Напомним, ранее городское УФАС сообщало о раскрытии картельного сговора на рынке детского питания. Управление антимонопольного органа выяснило, что АО «Фирма Флоридан», ООО «Воскресенье» и АО «КСП Василеостровского района» заключили антиконкурентный договор и согласованно действовали в 50-ти закупках по поставке продуктов в школы и детсады. Все фирмы находятся по одному адресу и связаны между собой, в частности, одними и теми же сотрудниками. Организациям грозит штраф.