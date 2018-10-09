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09.10.18 / 12:28 Новости / Петербург и Ленобласть

Бюджет фонда ОМС Петербурга впервые превысит 100 млрд рублей

В 2019 году бюджет ФОМС составит 102,6 млрд рублей

Бюджет ТФОМС Петербурга впервые превысит 100 млрд рублей в 2019 году. Об этом во вторник сообщили в правительстве Петербурга.

Сообщается, что в 2019 году бюджет ТФОМС составит 102,6 млрд рублей. В текущем году он составляет 95,5 млрд рублей, а в прошлом году его размер был 80,7 млрд рублей.

Добавим, За 9 месяцев текущего года доходную часть городского бюджета исполнили на 409 137 млн рублей – это около 75 % от плана. А расходную часть бюджета исполнили на 66,1% — в сумме 393,3 млн рублей. Адресные инвестиционные программы при этом исполнены лишь на 44,6%. Врио губернатора Александр Беглов прокомментировал результаты исполнения бюджета и призвал «подтянуться к 15 декабря».

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