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09.10.18 / 08:19 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

В Петербурге могут построить новый фармацевтический завод

Албин обсудил перспективы сотрудничества на встрече с представителями бразильской компании

Бразильская компания Галеника а.д. может построить в Петербурге фармацевтический завод. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Смольного.

Вице-губернатор города Игорь Албин обсудил перспективы сотрудничества на встрече с представителями компании. Он отметил, для Петербурга важно, чтобы фармацевтическая продукция, произведенная в городе, вышла на рынки Сербии и Бразилии, а также рынки третьих стран.

Добавим, в сентябре бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко встретился с представителем республики Куба Джонсоном Урритиа. Они обсудили развитие сотрудничества в фармацевтической отрасли. Полтавченко отметил, что комитет по здравоохранению города заинтересовался предложением кубинской компании «БиоКубаФарма».

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