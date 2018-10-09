В Петербурге могут построить новый фармацевтический завод Албин обсудил перспективы сотрудничества на встрече с представителями бразильской компании

Бразильская компания Галеника а.д. может построить в Петербурге фармацевтический завод. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Смольного.

Вице-губернатор города Игорь Албин обсудил перспективы сотрудничества на встрече с представителями компании. Он отметил, для Петербурга важно, чтобы фармацевтическая продукция, произведенная в городе, вышла на рынки Сербии и Бразилии, а также рынки третьих стран.

Добавим, в сентябре бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко встретился с представителем республики Куба Джонсоном Урритиа. Они обсудили развитие сотрудничества в фармацевтической отрасли. Полтавченко отметил, что комитет по здравоохранению города заинтересовался предложением кубинской компании «БиоКубаФарма».